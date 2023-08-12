В Котельничском районе газифицируют более 1270 домов

Кроме того, в городе реконструируют объекты водоснабжения. Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Котельничском районе планируют газифицировать более 1270 домов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

В 2023 году в Котечьниче и районе ведется газификация. В муниципалитете собираются построить более 80 километров распределительных сетей. Возведение этих объектов создаст техническую возможность для подключения к природному газу более 1270 домов.

– Планируется газифицировать не только город Котельнич, но и ближайшие населенные пункты – деревню Наймушины и поселок Ленинская Искра, – отметили в региональном правительстве.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Котельниче к системе центрального водоснабжения подключат микрорайоны Котельнич-2 и ПМК-7. Для этого в городе реконструируют инфраструктурные объекты. Пока вода поступает из разных скважин, но ее качество не соответствует санитарным нормам. К настоящему времени подрядчик выполнил более 90% работ. Далее будет восстановлено благоустройство.