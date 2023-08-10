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НовостиОбщество10 августа 2023 14:16

Кировские работодатели примут на работу массажиста из Таиланда и повара из Вьетнама

От пяти кировских работодателей поступили заявки на иностранных специалистов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Некоторые предприятия нуждаются в иностранных сотрудниках, владеющих специфическими профессиями.

Некоторые предприятия нуждаются в иностранных сотрудниках, владеющих специфическими профессиями.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Кировская область привлекает иностранных работников. Подробности сообщили в правительстве региона.

На днях состоялось заседание областной межведомственной комиссии по вопросам привлечения и трудоустройства иностранных работников. С 2014 года она формирует запрос регионального рынка труда на узких специалистов из других государств.

Так, в текущем году пять кировских работодателей подали заявки на иностранных сотрудников, владеющих профессиями с национальной спецификой. В результате в Кировскую область из Китая приедет переводчик, из Вьетнама - повар, из Таиланда - массажист.

Отметим, что региональная служба занятости ежегодно получает заявки от работодателей, которые хотят пригласить на работу иностранных граждан. На основании решения комиссии формируются предложения области о потребности в привлечении работников из других стран на предстоящий год. Эти пожелания впоследствии направляются в Минтруд России.