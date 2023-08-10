В Кирове два должника лишились электричества и телевизоров

Отключение электричества - крайняя мера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях сотрудники компании кировского филиала «Т Плюс» совместно с судебными приставами наведались к двум должникам. Одному предстоит заплатить около 250 тысяч рублей, второму - более 110 тысяч рублей. В результате неплательщики остались без электричества, и у них также изъяли телевизоры. Если долг не будет погашен в ближайшее время, имущество продадут, чтобы покрыть сумму.

В «Т Плюс» отметили, что отключения - это крайняя мера. Если потребитель не платит за электричество более двух месяцев, ему придет предупреждение через мессенджер, смс и звонок. Лишь в случае дальнейшего бездействия неплательщик останется без света.

Добавим также, что сейчас общая сумма долга жителей Кировской области за электричество составляет более 708 миллионов рублей.