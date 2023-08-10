В Кирове строят три дома для переселенцев из аварийного жилья

Вместе с домами строятся и новые улицы. Фото: kirovreg.ru

В Кирове продолжается строительство домов для переселения из ветхого и аварийного жилья. Подробности сообщает областное правительство.

Два дома строятся в Урванцево на улицах Дорофеева, 16 и Энтузиастов, 54. Третий - в Лянгасово на Комсомольской, 55. Первую пару должны сдать до конца 2024 года. Что касается дома в Лянгасово, то его подрядчик должен был сдать еще 1 июня, но не уложился в график. Сейчас новый срок - 15 октября.

Добавим, что в текущем году в Урванцево также строятся две улицы: Капитана Плетнева (от Капитана Дорофеева до Анжелия Михеева) и улицу в ЖК «Знак». Их создают сразу с пешеходными дорожками, прокладкой сетей и установкой освещения.