В Кирове на Октябрьском проспекте ограничили движение из-за обрыва проводов

На месте работает аварийная бригада. Фото: киров.рф

В Кирове устраняют обрыв проводов на Октябрьском проспекте. Подробности сообщили в горадминистрации.

Инцидент произошел сегодня, 9 августа, на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Карла Маркса. Автомобиль с манипулятором задел контактную сеть и произошел обрыв.

В Кировском автотранспортном предприятии сообщают, что на участке придется заменить около 100 метров проводов, а также поперечные тросы, удерживающие линию. На месте работает аварийная бригада. Она должна справиться в течение часа.

В мэрии предупреждают: движение временно ограничили на одной из полос, где идут работы. Троллейбусы, идущие по этому маршруту, продолжат курсировать после ремонта.