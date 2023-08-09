10 августа в Дороничах отключат электричество

Работы пройдут в течение рабочего дня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщили в горадминистрации, 10 августа в поселке будут ремонтировать электросети. В связи с этим с 09.30 до 17.00 без света останутся жители следующих домов:

- переулок Рабочий, 1-4;

- Лесная, 1-10;

- переулок Зеленый, 1-8;

- Павла Садакова - все индивидуальные дома, многоквартирные дома №21, 23, 25, 19 (промышленное здание), №17 (музыкальная школа «Пастораль»);

- Новая, 6, 8, 10, 11, 12;

- проспект Победы 1-я, 2-я, 3-я улицы;

- Мира, многоквартирные дома №2, 4, 6, 8.

Ресурс также прекратят подавать в амбулаторию, библиотеку и отдел загородных территорий.

- При наличии обстоятельств, объективно препятствующих полному ограничению подачи электрической энергии, необходимо не позднее 08.00 10 августа обратиться в ПАО «Россети Центр и Приволжье» по телефону 8-800-220-0-220, - добавили в мэрии.