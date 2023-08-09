«Качели-убийцы» найдены в Кировской области

Подвесы обязательно должны быть гибкими. Фото: Народный фронт

«Качели-убийцы» найдены на детской площадке в Кирово-Чепецке. Это место отдыха на Вятской набережной.

По ГОСТу ставить качели на жесткой сцепке запрещено: в движении они могут травмировать упавшего или пробегающего рядом ребенка. Подвесы обязательно должны быть гибкими, - отмечают в Кировском отделении Народного фронта.

Площадку открыли в декабре 2018-го. Участок муниципальный, так что спрос с администрации Чепецка. Народный фронт в прошлом году уже приезжал в город, вместе с чиновниками активисты прошлись по небезопасным детским площадкам. На многих подвесы качелей заменили на гибкие. Но не здесь.

- Призываем родителей быть бдительными и следить за играющими на этой площадке детьми, - заключают общественники. - Направили обращение в прокуратуру.