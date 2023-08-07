В Кирове на Спасской пройдет фестиваль в защиту бездомных животных

Мероприятие пройдет на пешеходной Спасской. Фото: киров.рф

В Кирове пройдет фестиваль в защиту животных «Дай лапу». Об этом сообщили организаторы в своей группе в соцсетях.

Мероприятие пройдет на пешеходной Спасской 19 августа. В его рамках запланированы фотозона и выставка, мастер-классы, активности для детей. Кроме того, состоятся выступления танцевальных коллективов и музыкальных групп. Посетители также смогут получить консультации специалистов и принести подарки для бездомных животных.

Основная цель мероприятия - привлечь внимание к бесхозным питомцам и рассказать об ответственном к ним отношении. На фестивале кировчане смогут забрать домой кошку или собаку, ищущих новый дом.

Начало мероприятия - в 12.00. Вход свободный. Можно прийти со своим питомцем.