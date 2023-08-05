В Кировской области ищут пропавшую пенсионерку, нуждающуюся в медпомощи

Кировчан просят помочь в поисках. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают пропавшую без вести пенсионерку. В последний раз Екатерину Нелюбину видели 2 августа 2023 года в поселке Нема. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Екатерине Данииловне 86 лет, рост 165 см, худощавого телосложения. Женщина была одета в черно-белое полосатое платье, серые утепленные тапочки и белый платок. Известно, что женщина нуждается в медицинской помощи. Возможна потеря памяти.

- Обращаемся к жителям поселка Нема, а также ближайших населенных пунктов. Вспомните, возможно, именно вы видели Екатерину Данииловну. Важно любое свидетельство, которое сможет помочь в поиске, - добавляют волонтеры.

Если вам известно что-либо о местонахождении пенсионерки, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.