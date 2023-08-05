В Кирове хотят провести межрегиональный фестиваль «Город добрых соседей»

Фестиваль хотят провести с июля по сентябрь 2024 года. Фото: киров.рф

Как сообщили в областном правительстве, вопрос обсудили на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 650-летия. Александр Соколов предложил вновь провести в 2024 году конкурс «Город добрых соседей». Он же высказал идею о создании более комплексного мероприятия в виде межрегионального фестиваля. По его задумке, мероприятие займет девять недель - с июля по сентябрь 2024 года.

- У нас уникальный регион, у которого девять соседей. В рамках фестиваля им будет предоставлена возможность участвовать в наших проектах, к примеру, «Пешеходной Спасской», презентовать свою культурную программу, организовать ярмарки. Итогом станет фестиваль с гала-концертом, на который мы пригласим всех руководителей девяти регионов. Мы можем стать хорошим примером добрососедства, - рассказал Александр Соколов.

На следующем заседании оргкомитета обсудят концепцию конкурса на 2024 год.