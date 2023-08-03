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НовостиОбщество3 августа 2023 9:30

В Сунском районе мэрию через суд обязали снести аварийный дом

На данный момент объект уже ликвидирован
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мэрия не уничтожала здание и не перекрывала доступ в него. Фото: прокуратура Кировской области

Мэрия не уничтожала здание и не перекрывала доступ в него. Фото: прокуратура Кировской области

В Сунском районе после вмешательства прокуратуры снесли аварийное здание. Подробности сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Кокуйском сельском поселении долго стоял пустующий аварийный дом, чьего собственника так и не нашли. Администрация не предпринимала никаких мер для его сноса. Доступ в здание также не ограничили, в том числе для несовершеннолетних.

На все это обратила внимание прокуратура, и в суд направился иск с требованием обязать местные органы самоуправления снести дом. Претензию признали законной и обоснованной. На данный момент аварийный объект снесен.