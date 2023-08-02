В Кировской области задержали мужчину, растившего коноплю

Сейчас ведется расследование уголовного дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее в полицию сообщили, что житель одной из деревень Верхошижемского района занимается выращиванием наркотических растений. По наводке правоохранители наведались к 43-летнему мужчине и убедились в правоте сообщения.

В жилище оказались высажены 116 кустов наркосодержащей конопли. Полицейские также изъяли более 500 грамм готового наркотика. Сам хозяин дома признался, что изготовил его и хранил для себя.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков и культивировании наркосодержащих растений.

- В настоящий момент ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства совершения противоправной деятельности фигуранта, иные причастные к ней лица, - добавили в областном УМВД.