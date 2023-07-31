В Нововятске открыли светодиодный фонтан

Объект установили на месте неработающего фонтана. Фото: киров.рф

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, объект появился рядом с домом культуры «Маяк» в зоне отдыха жителей. Ранее там располагался обычный фонтан, который давно перестал работать.

Инициативные горожане предложили установить декоративный арт-объект с освещением, чтобы место не пустовало. Специалисты смонтировали светодиодный фонтан на верхнем ярусе конструкции. На нижнем установили несколько вазонов с петуниями. Согласно задумке, они образуют цветущий фонтан.

Отметим, что арт-объект установили в рамках реализации проекта-победителя «Город добрых соседей», организованного в преддверии юбилея Кирова.

Стоит добавить, что сейчас в Нововятске реализуется еще один проект - ремонт фасада ДК «Маяк». Специалисты приведут в порядок центральную часть. Работы планируется завершить в течение двух недель.