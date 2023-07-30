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НовостиОбщество30 июля 2023 14:09

Кировские абитуриенты предпочитают IT и инженерные специальности

В текущем году более 40 техникумов и колледжей примут на бюджетные места 7600 студентов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
У кировских абитуриентов стали популярны рабочие профессии.

У кировских абитуриентов стали популярны рабочие профессии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказали в областном правительстве, в текущем году наибольшей популярностью в техникумах и колледжах пользуются IT и инженерные специальности - сетевое системное администрирование, информационные системы и программирование, техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов.

На некоторых направлениях, таких, как мехатроника и мобильная робототехника, сестринское дел и технологии машиностроения, конкурсный отбор уже составляет по три-четыре человека на место.

Другие специальности не остаются без внимания. Будущие студенты активно подают заявления на направления дошкольного образования, преподавания в начальных классах, физической культуры.

Добавим, что в 2023 году более 40 учреждений СПО Кировской области готовы принять на бюджетные места 7600 абитуриентов.