Кировские абитуриенты предпочитают IT и инженерные специальности

У кировских абитуриентов стали популярны рабочие профессии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказали в областном правительстве, в текущем году наибольшей популярностью в техникумах и колледжах пользуются IT и инженерные специальности - сетевое системное администрирование, информационные системы и программирование, техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов.

На некоторых направлениях, таких, как мехатроника и мобильная робототехника, сестринское дел и технологии машиностроения, конкурсный отбор уже составляет по три-четыре человека на место.

Другие специальности не остаются без внимания. Будущие студенты активно подают заявления на направления дошкольного образования, преподавания в начальных классах, физической культуры.

Добавим, что в 2023 году более 40 учреждений СПО Кировской области готовы принять на бюджетные места 7600 абитуриентов.