В Кирове ищут пропавшую пенсионерку с возможной потерей памяти

В последний раз женщину видели 27 июля. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове ищут без вести пропавшую пенсионерку. Надежду Перминову в последний раз видели 27 июля в СНТ «Наука» в деревне Никуленки города Кирова. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Надежде Васильевне 78 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, у нее седые короткие волосы. Из отличительных примет - хромота. Предположительно, женщина была одета в кофту, черную юбку, бежевые колготки и сандалии, с собой - черная сумка. Волонтеры предупреждают, что у пенсионерки возможна потеря памяти.

Если вам что-либо известно о местонахождении кировчанки, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.