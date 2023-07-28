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НовостиОбщество28 июля 2023 13:59

На Циолковские чтения в Кирове заявились участники из Египта и Гаити

Мероприятие, проходящее ежегодно, впервые состоится в статусе международного
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В текущем году чтения пройдут в семнадцатый раз.

В текущем году чтения пройдут в семнадцатый раз.

Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Осенью в Кирове состоятся очередные молодежные Циолковские чтения. Подробности сообщили в областном правительстве.

Мероприятие пройдет с 26 по 28 октября уже в семнадцатый раз и впервые - в статусе международного. В его рамках запланированы открытые лекции экспертов, встречи с космонавтами и представителями аэрокосмической отрасли, мастер-классы и экскурсии по городу.

На чтениях будут работать девять тематических секций, на которые участники присылают свои исследовательские и проектные работы. В текущем году поступило 125 проектов от 143 человек из разных регионов России. В числе идей есть работы и от молодежи из Белоруссии, Казахстана, Египта и Республики Гаити.

Сейчас программа чтений дорабатывается. Областной Минкульт приглашает к сотрудничеству кировчан, увлеченных темой космоса.