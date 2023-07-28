К юбилею Кирова отреставрируют ряд объектов культурного наследия в историческом центре

Вопрос обсудили на встрече при главе города. Фото: киров.рф

Вопрос обсудили на рабочей встрече при главе города с собственниками зданий на Спасской и представителями УК.

Как отметила Елена Ковалева, в рамках подготовки к 650-летию Кирова составлен перечень объектов, которые необходимо привести в порядок. В них расположены организации, учреждения, офисы, заведения общепита и другие учреждения. Часть домов на Спасской принадлежат к объектам культурного наследия, что обязывает их собственников обеспечивать сохранность зданий.

- Речь идет об историческом центре Кирова, где проходят туристические маршруты и который в дни празднования юбилея будут посещать и многочисленные гости нашего города. Хочется, чтобы у них остались самые приятные впечатления о столице региона, - подчеркнула Елена Ковалева.

Так, например, ремонт пройдет на Спасской, 6, где раньше располагались торговые ряды. Сейчас здание находится в аварийном состоянии. У помещений более 20 собственников, большая часть которых готова вложиться в капремонт. Власти города поучаствуют в софинансировании работ.

- С теми, кто уклоняется от выполнения своих обязательств, будем работать индивидуально, в том числе с привлечением надзорных органов, - заявила глава города.

На встрече также обсудили планы ремонта Кировского областного краеведческого музея, Центра творчества, многоквартирных домов на ул. Спасской и Дерендяева. Подобные собрания, как отметила Елена Ковалева, продолжатся.