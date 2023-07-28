В Кирове водитель «Лады Калины» уценил свою машину и две припаркованных

Одна машина врезалась во вторую, а та уже по инерции «стукнула» третью. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове по вине водителя пострадали три машины и один человек. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 27 июля в 15.35. У дома №9 по Северо-Садовой «Лада Калина» врезалась в припаркованный «Опель». Тот от удара въехал в находившийся рядом «Пежо». В результате пострадал только водитель «Калины», 57-летний мужчина. О причинах аварии ведомство не сообщает.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП, в которых получили травмы пять человек. Погибших нет.