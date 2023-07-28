В Кирове закрыли незаконный приют для бездомных «Путь Преодоления»

Приют располагался в жилом помещении дома №17а по Преображенской. Фото: прокуратура Кировской области

В Кирове по требованию прокуратуры закрыли приют для граждан без определенного места жительства. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Реабилитационный центр «Путь Преодоления» располагался на Преображенской, 17а. Его разместили в жилом помещении без образования юридического лица и в отсутствие статуса индивидуального предпринимателя. У прокуратуры возникли претензии также к несоблюдению противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

- Выявленные нарушения законов создавали угрозу жизни и здоровью граждан, проходящих реабилитацию, нарушали жилищные права собственников и нанимателей иных помещений многоквартирного дома, - поясняют в ведомстве.

Кировский прокурор обратился в суд с иском о запрете работы приюта. Требование признали обоснованным.