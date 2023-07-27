Новый экскурсионный маршрут в Кирове ведет к разрушенному Филейскому монастырю

Проект с экскурсиями по Филейке презентуют 15 сентября. Фото: admkirov.ru

В Кирове станет на один экскурсионный маршрут больше.

Новый маршрут появится на Филейке, его протяженность составит почти 2 километра. Отправная точка - дом на улице Цветной, 7. Далее - в сторону Северной больницы, через овраг. Там остались руины братского корпуса разрушенного монастыря и фундамент церкви, - пишет «Киров град» со ссылкой на автора проекта «Вятский Афон».

По всей длине маршрута появятся информационные таблички, рассказывающие о Филейском мужском монастыре, его истории и создателе обители Стефане Филейском.

Проект презентуют 15 сентября.