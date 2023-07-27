Мемориальную доску кировчанке Наталье Катаевой установят на «Калейдоскопе»

Общественница скончалась в 2021-м году. Фото: киров.рф

В Кирове установят памятную доску в честь Натальи Катаевой.

Наталья Алексеевна Катаева - общественница, многолетний руководитель фонда поддержки инициатив «Вятская соборность». В 1982 году она основала клуб по месту жительства «Калейдоскоп». Первой в России защитила кандидатскую диссертацию по социальному воспитанию. 16 лет руководила отделом по работе с ТОС и общественными объединениями при администрации Кирова.

Катаева скончалась в 2021 году. Теперь на здании по улице 60-летия Комсомола, 17 появится мемориальная доска, посвященная Наталье Алексеевне. Работы оплатит фонд «Вятская соборность».

Депутаты городской Думы на днях поддержали это решение.