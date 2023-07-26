В Кировской области выделят 130 миллионов рублей на охрану в образовательных учреждениях

Всего в 2023 году на безопасность в образовательных учреждениях Кировской области выделили 641,5 миллиона рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, средства направят на обеспечение объектов охраной сотрудниками специализированных предприятий.

Сейчас в Кировской области имеется 1114 образовательных организаций: 445 школ, 430 детских садов, 199 заведения дополнительного образования детей и 60 профессиональных образовательных учреждений. До 18 августа работы по их подготовке и приемке должны быть закончены.

В правительстве также отметили, что в 2023 году из бюджета региона выделили 641,5 миллиона рублей на устранение предписаний надзорных органов и приведение зданий 423 образовательных организаций в соответствие с требованиями безопасности. 290,2 миллиона из этой суммы ушло на антитеррористическую защищенность объектов. На профессиональную же охрану деньги выделяются впервые.