Киров стал первым в рейтинге городов по росту цен на новостройки

Средняя цена одного «квадрата» в кировских новостройках составляла в июне 86,6 тысячи рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты «Авито Недвижимость» составили рейтинг городов России по росту цен на новостройки. Об этом сообщает РБК.

Киров оказался на первом месте в списке: за период с января по июнь 2023 стоимость одного квадратного метра в новостройке выросла на 11%. В начале года средняя цена составляла 78 тысяч рублей, в его середине - 86,6 тысячи рублей.

На втором месте в рейтинге оказался Ульяновск, где стоимость «квадрата» в новостройке подорожала на 10,6%. На третьем - Нижний Новгород с динамикой роста цен в 10,5%. На последнем же месте в списке разместился Симферополь, где метры, напротив, подешевели на 9,6% за полгода.

Как сообщают эксперты, у лидеров рейтинга рост стоимости связан с особенностями структуры экспозиции на местном рынке. К примеру, в больших проектах самые бюджетные лоты уже распродали, и остались более дорогие, что повышает среднюю цену на рынке.