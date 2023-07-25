В парке имени Кирова строят амфитеатр и укрепляют берега пруда

Работы ведутся в два этапа. Фото: киров.рф

В парке имени Кирова продолжаются работы. Подробности сообщили в горадминистрации.

Сейчас подрядчик начал устанавливать сваи из лиственницы для укрепления берегов пруда. Их предварительно обработают специальным средством, что позволит им долгие годы находиться в воде. Всего планируется разместить 900 столбов.

В овраге у диорамы продолжается обустройство амфитеатра. В первую очередь рабочие выполнят водоотведение, затем начнется установка лавочек для зрителей и сцены.

В спортивной зоне подходит к концу строительство памп-трека. Рядом постепенно появляется скейт-площадка и территория для игровых видов спорта.

Напомним, что благоустройство парка имени Кирова ведется в два этапа: создание большой спортплощадки и приведение в порядок зоны у прудов с укреплением берегов. Обе фазы работ планируется завершить в текущем году.