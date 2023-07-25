В Нолинске начали ремонтировать исторические здания

Собственники проведут ремонт фасадов 12 зданий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщили в областном правительстве, работы пройдут на фасадах домов. Всего в списке находятся 12 приоритетных зданий, которые нужно привести в порядок: 1 - в федеральной собственности, 3 - в областной, 2 - в муниципальной, 4 - в частной, 2 - в смешанной. Всех собственников оповестили о необходимости провести ремонт не позднее 2024 года.

- По муниципальным объектам определены программы и источники финансирования на 2024 год. Областные объекты являются учреждениями образования, обсудили вопрос с министром образования Ольгой Рысевой о необходимости включения объектов в план ремонта на 2024 год, - рассказал глава Нолинского района Николай Грудцын.

На данный момент на одном из объектов уже начались работы. Всем собственникам рекомендовали привести здания в соответствии с единой концепцией, разработанной на территории Нолинска.