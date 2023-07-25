Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июля 2023 9:08

В Нолинске начали ремонтировать исторические здания

Не позднее 2024 года работы должны пройти на 12 объектах
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Собственники проведут ремонт фасадов 12 зданий.

Собственники проведут ремонт фасадов 12 зданий.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщили в областном правительстве, работы пройдут на фасадах домов. Всего в списке находятся 12 приоритетных зданий, которые нужно привести в порядок: 1 - в федеральной собственности, 3 - в областной, 2 - в муниципальной, 4 - в частной, 2 - в смешанной. Всех собственников оповестили о необходимости провести ремонт не позднее 2024 года.

- По муниципальным объектам определены программы и источники финансирования на 2024 год. Областные объекты являются учреждениями образования, обсудили вопрос с министром образования Ольгой Рысевой о необходимости включения объектов в план ремонта на 2024 год, - рассказал глава Нолинского района Николай Грудцын.

На данный момент на одном из объектов уже начались работы. Всем собственникам рекомендовали привести здания в соответствии с единой концепцией, разработанной на территории Нолинска.