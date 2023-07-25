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НовостиОбщество25 июля 2023 7:38

В Кирове на Шинников художники расписали стену дома

На территории поселились сказочные персонажи в виде муралов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Жар-птицу поселили на стену дома. Фото: киров.рф

Жар-птицу поселили на стену дома. Фото: киров.рф

В Кирове художники украсили муралами дом №4 по улице Шинников. Подробности рассказали в горадминистрации.

Граффити нанесли в рамках реализации проекта-победителя конкурса «Город добрых соседей». Художники нанесли на торец дома мурал с Жар-птицей. Кроме того, рядом с домом расположены овощные ямы и гаражи, которые украсили элементами дымковской росписи и поселили туда кота ученого. Жители города могут полюбоваться результатом со стороны улицы Лепсе.

Как отметили в мэрии, участниками проекта стали ученики из школы № 45 и художники студии «Фантазариум». При этом жильцы дома поддержали их инициативу, и в дальнейшем на территории планируется устроить сквер сказок.