На улице Кольцова в Кирове появятся новые тротуары

Как сообщили в городской администрации, тротуары в этом месте пришли в негодность. Фото: киров.рф

В Кирове стартовал ремонт тротуаров на Кольцова. Как отметили в городской администрации, работы проведут на всем протяжении улицы с четной и нечетной стороны от Упита до Ломоносова.

Также уточняется, что тротуары пришли в негодность, из-за чего в дожди и при таянии снега участки были непроходимыми. Кроме того, поблизости расположены школа и детские сады.

Завершить обустройство планируют в августе. Сейчас подрядчик демонтирует старое покрытие, а также устанавливает бордюры.

Напомним, что в Кирове временно перекрыли участок улицы Свободы. На территории пройдут земляные работы.