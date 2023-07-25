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НовостиОбщество25 июля 2023 6:28

На улице Кольцова в Кирове появятся новые тротуары

Работы планируют завершить в августе
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Как сообщили в городской администрации, тротуары в этом месте пришли в негодность. Фото: киров.рф

Как сообщили в городской администрации, тротуары в этом месте пришли в негодность. Фото: киров.рф

В Кирове стартовал ремонт тротуаров на Кольцова. Как отметили в городской администрации, работы проведут на всем протяжении улицы с четной и нечетной стороны от Упита до Ломоносова.

Также уточняется, что тротуары пришли в негодность, из-за чего в дожди и при таянии снега участки были непроходимыми. Кроме того, поблизости расположены школа и детские сады.

Завершить обустройство планируют в августе. Сейчас подрядчик демонтирует старое покрытие, а также устанавливает бордюры.

Напомним, что в Кирове временно перекрыли участок улицы Свободы. На территории пройдут земляные работы.