Чепецкой мэрии не хватает сотрудников

Администрации города нужны специалисты, ведущие эксперты и консультанты нескольких отделов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Администрация Кирово-Чепецка поделилась актуальным списком вакансий. Мэрии не хватает минимум семи специалистов.
Сотрудникам обещают возможность отсрочки от военной службы (включая мобилизацию) и служебное жилье.
Открыты следующие вакансии:
- консультант отдела дорожной деятельности и благоустройства;
- главный специалист отдела по культуре, спорту и делам молодежи;
- ведущий специалист отдела бухучета и финансового контроля (департамент финансов);
- ведущий специалист отдела планирования и анализа доходов (департамент финансов);
- ведущий эксперт управления муниципального имущества;
- ведущий эксперт отдела бухучета и отчетности;
- специалисты управления архитектуры, строительства и землеустройства (точное количество не указано).
Подробности и контакты указаны здесь.