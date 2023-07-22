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НовостиОбщество22 июля 2023 8:49

Чепецкой мэрии не хватает сотрудников

Новым работникам обещают служебное жилье и возможную отсрочку от мобилизации
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Администрации города нужны специалисты, ведущие эксперты и консультанты нескольких отделов

Администрации города нужны специалисты, ведущие эксперты и консультанты нескольких отделов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Кирово-Чепецка поделилась актуальным списком вакансий. Мэрии не хватает минимум семи специалистов.

Сотрудникам обещают возможность отсрочки от военной службы (включая мобилизацию) и служебное жилье.

Открыты следующие вакансии:

- консультант отдела дорожной деятельности и благоустройства;

- главный специалист отдела по культуре, спорту и делам молодежи;

- ведущий специалист отдела бухучета и финансового контроля (департамент финансов);

- ведущий специалист отдела планирования и анализа доходов (департамент финансов);

- ведущий эксперт управления муниципального имущества;

- ведущий эксперт отдела бухучета и отчетности;

- специалисты управления архитектуры, строительства и землеустройства (точное количество не указано).

Подробности и контакты указаны здесь.