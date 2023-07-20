Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2023 10:58

В двух районах Кирова пройдут танцевальные вечера

Всех желающих приглашают в Гагаринский парк и нововятский «Культурный дворик»
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Принять участие смогут все желающие. Фото: vk.com/mbudkrossiya

Принять участие смогут все желающие. Фото: vk.com/mbudkrossiya

В Кирове проведут танцевальные вечера. Подробности сообщили в горадминистрации.

Так, 20 июля в парке имени Гагарина состоится танцевальная программа для людей серебряного возраста. Начало - в 17.00. Вечер будет посвящен творчеству Соломона Сахара, музыканта и вдохновителя проведения таких мероприятий. Посетителей ждут выступления коллектива городского клуба ветеранов «Тонус» и исполнение эстрадных песен, а также танцевальный мастер-класс.

21 июля в Нововятске состоится танцевальный вечер. Жителей и гостей района ждут в «Культурном дворике» Дома культуры «Россия» в 17.00. Организаторы подготовили конкурсы, музыкальные хиты и выступления.