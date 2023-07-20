В двух районах Кирова пройдут танцевальные вечера

Принять участие смогут все желающие. Фото: vk.com/mbudkrossiya

В Кирове проведут танцевальные вечера. Подробности сообщили в горадминистрации.

Так, 20 июля в парке имени Гагарина состоится танцевальная программа для людей серебряного возраста. Начало - в 17.00. Вечер будет посвящен творчеству Соломона Сахара, музыканта и вдохновителя проведения таких мероприятий. Посетителей ждут выступления коллектива городского клуба ветеранов «Тонус» и исполнение эстрадных песен, а также танцевальный мастер-класс.

21 июля в Нововятске состоится танцевальный вечер. Жителей и гостей района ждут в «Культурном дворике» Дома культуры «Россия» в 17.00. Организаторы подготовили конкурсы, музыкальные хиты и выступления.