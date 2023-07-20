Кировская область избавилась от банковских кредитов в 2022 году

Выплатить долги помог федеральный кредит. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировская область избавилась от банковских кредитов. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2022 году область получила федеральный кредит в размере 6,1 миллиарда рублей. Это позволило погасить все обязательства перед банками, а также частично заместить коммерческий долг муниципалитетам. Часть суммы - 1,6 миллиарда - предназначалась для муниципальных образований.

Как добавили в пресс-службе правительства, благодаря низкой стоимости бюджетных кредитов расходы на обслуживание госдолга составили 143 млн рублей. Эта сумма вдвое меньше, чем в 2021 году, и в четыре раза меньше, чем в 2021 году.

Всего в минувшем году в консолидированный бюджет региона поступило 109,1 млрд рублей с ростом к 2021 году на 11%.