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НовостиПроисшествия18 июля 2023 11:05

В Свечинском районе машина вылетела с дороги в кювет и опрокинулась

В результате ДТП пострадали два человека
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
ДТП случилось на федеральной трассе. Фото: ГИБДД Кировской области

ДТП случилось на федеральной трассе. Фото: ГИБДД Кировской области

По данным областной Госавтоинспекции, ДТП произошло 17 июля в 11.50. На 437 км федеральной трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» автомобиль «Рено Дастер» съехал с дороги и опрокинулся.

В результате пострадали два человека, находившихся в машине - 53-летний водитель и 49-летняя пассажирка. Предварительные причины аварии на данный момент не сообщаются. Насколько серьезны их травмы, неизвестно.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три ДТП, в которых пострадали пять человек. Погибших нет.