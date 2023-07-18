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НовостиОбщество18 июля 2023 10:22

В Кирове устанавливают освещение в сквере Художников

После этого начнется озеленение территории
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы ведутся по муниципальному контракту стоимостью более миллиона рублей. Фото: киров.рф

Работы ведутся по муниципальному контракту стоимостью более миллиона рублей. Фото: киров.рф

Речь идет о сквере на северо-восточном углу улиц Володарского и Московской. Как рассказали в горадминистрации, первый этап благоустройства - установка освещения. Согласно плану, в нем также обустроят пешеходные дорожки и проведут озеленение. На территории появятся малые архитектурные формы.

Отметим, что подрядчик устанавливает оборудование по муниципальному контракту. Его стоимость - почти 1,3 миллиона рублей.

В горадминистрации сообщили, что сейчас также идет реализация проекта благоустройства двора у дома № 213б по улице Павла Корчагина. Местные жители создают клумбы, а подрядчик привез и высадил 36 саженцев спиреи белоснежной. Помимо того, жильцы дома вместе с автомобилистами вышли на субботник и провели утрамбовку щебня.

Добавим, что работы ведутся в рамках проекта «Ветер перемен», победителя конкурса «Я в этом городе живу», посвященного 650-летию Кирова.