В Кирове устанавливают освещение в сквере Художников

Работы ведутся по муниципальному контракту стоимостью более миллиона рублей. Фото: киров.рф

Речь идет о сквере на северо-восточном углу улиц Володарского и Московской. Как рассказали в горадминистрации, первый этап благоустройства - установка освещения. Согласно плану, в нем также обустроят пешеходные дорожки и проведут озеленение. На территории появятся малые архитектурные формы.

Отметим, что подрядчик устанавливает оборудование по муниципальному контракту. Его стоимость - почти 1,3 миллиона рублей.

В горадминистрации сообщили, что сейчас также идет реализация проекта благоустройства двора у дома № 213б по улице Павла Корчагина. Местные жители создают клумбы, а подрядчик привез и высадил 36 саженцев спиреи белоснежной. Помимо того, жильцы дома вместе с автомобилистами вышли на субботник и провели утрамбовку щебня.

Добавим, что работы ведутся в рамках проекта «Ветер перемен», победителя конкурса «Я в этом городе живу», посвященного 650-летию Кирова.