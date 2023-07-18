Стало известно, каким специалистам в Кирове готовы платить до 90 тысяч в месяц

Некоторые специалисты могут зарабатывать в Кирове 70-90 тысяч в месяц. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каким специалистам в Кирове платят больше всех? На этот вопрос ответили эксперты SuperJob, составив топ высокооплачиваемых «промышленных» вакансий июля.

На первом месте - сварщик-аргонщик, которому обещают до 90 тысяч рублей в месяц. Следом за ним - инженер сервисной службы и плотник-бетонщик: и тем, и другим предлагают от 70 тысяч в месяц. На четвертом месте в топе оказалась вакансия монтажника инженерных систем, который сможет получать от 55 тысяч рублей. На последнем месте - старший клиентский менеджер, которому будут платить от 51900 в месяц.

Как добавляют эксперты, в целом в июльском топе наиболее высокооплачиваемых вакансий - руководители, IT-специалисты, менеджеры, инженеры, водители и квалифицированные рабочие.