В Кирове отремонтировали тротуар на улице Риммы Юровской, выбранный горожанами

Работы провели по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Фото: kirovreg.ru

Ремонт тротуара на улице Риммы Юровском закончен. Как сообщили в областном правительстве, работы прошли на пешеходной зоне, ведущей в сторону дома №31 на Солнечной. Отметим, что ее выбрали горожане в ходе голосования за благоустройство территорий, проходившего в минувшем году.

Двор в скором времени также планируется привести в порядок. Сейчас там уже обустроен тротуар, подготовлено основание для укладки асфальтобетона на дворовом проезде. Специалисты также установят лавочки и урны. Работы должны закончиться в июле.

Добавим, что на данный момент также приведены в порядок дворы на Сосновой, 1 и Гражданской, 30 (Лянгасово), на Екатерины Кочкиной, 8 и 8к3, на Горького, 59 и Некрасова, 23. Всего до конца года планируется отремонтировать 30 придомовых территорий и 22 общественные.