В Кировской области дружинники за полгода пресекли 1200 правонарушений

Всего в Кировской области более трех тысяч дружинников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первые шесть месяцев 2023 года дружинники пресекли свыше 1200 правонарушений в Кировской области. При их содействии также провели 480 мероприятий, обеспечили порядок во время 641 массового события и выставили 9028 совместных патрульных нарядов. 41 доброволец помог в поисках пропавших без вести.

Как добавили в пресс-службе правительства региона, в текущем году народные дружинники привлекаются и к охране общественного порядка на объектах транспорта. С апреля они вместе с транспортной полицией провели в Кирове 13 выходов на железнодорожной станции, отработали 21 пассажирский поезд и 70 электричек, а также провели 85 профилактических бесед.

Добавим также, что в Кировской области всего 3270 народных дружинников.