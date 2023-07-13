В Кировской области осудят двух воров, обносивших садовые дома

Уголовное дело сейчас рассматривается в суде. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщает региональный Следственный комитет, перед судом предстали 35-летний мужчина и 17-летний подросток. По версии ведомства, осенью 2022 года, с сентября по ноябрь, они проникали в сараи, садовые домики и хозпостройки, откуда похищали различное имущество.

От их действий пострадали жители СНТ «Ветеран», «Домостроитель-2» в Кирове, «Ягодка-2», а также деревни Барамзы Слободского района. Сумма общего ущерба не сообщается.

На воров завели уголовное дело за кражи группой лиц с незаконным проникновением в помещения. Сейчас материалы рассматриваются в суде. По данной статье преступникам грозит вплоть до пяти лет тюрьмы.