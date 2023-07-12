В Кирово-Чепецке завели уголовное дело на подрядчика, укравшего металлолом с объекта

Сейчас ведется расследование уголовного дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области возбудили уголовное дело из-за кражи подрядчиком металлолома с объекта. Подробности сообщает региональная прокуратура.

Речь идет о компании «Дагстройсервис», которая занималась ремонтом школы №7 в Кирово-Чепецке. Напомним, контракт с ней расторгли из-за неоднократных нарушений договорных обязательств.

Впоследствии выяснилось, что рабочие демонтировали ряд металлоконструкций, которые по условиям договора подлежат возврату собственнику. Сотрудники компании, однако, распорядились имуществом по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила более 650 тысяч рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Сейчас ведется расследование, его ход контролирует прокуратура.