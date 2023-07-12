Старинные портреты священников возвращаются в Киров

Полотна реставрировали по проекту «Духовная сила Вятки. Возрожденные образы». Фото: правительство Кировской области

Несколько месяцев назад в костромской филиал реставрационного центра имени академика Грабаря отправляли портреты священников, руководивших Вятской Епархией.

Полотна с изображением архиепископа Вятского и Великопермского Ионы и епископа Вятского и Великопермского Лаврентия ранее хранились в собрании Кировского областного краеведческого музея, однако им потребовалась реставрация.

Работы прошли по проекту «Духовная сила Вятки. Возрожденные образы» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Полотна презентуют 21 июля в главном здании краеведческого музея, - сообщают в правительстве Кировской области.