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НовостиЗвезды12 июля 2023 8:20

Старинные портреты священников возвращаются в Киров

Полотна выставят в краеведческом музее 21 июля
Петр МАКСИМОВ
Полотна реставрировали по проекту «Духовная сила Вятки. Возрожденные образы». Фото: правительство Кировской области

Полотна реставрировали по проекту «Духовная сила Вятки. Возрожденные образы». Фото: правительство Кировской области

Несколько месяцев назад в костромской филиал реставрационного центра имени академика Грабаря отправляли портреты священников, руководивших Вятской Епархией.

Полотна с изображением архиепископа Вятского и Великопермского Ионы и епископа Вятского и Великопермского Лаврентия ранее хранились в собрании Кировского областного краеведческого музея, однако им потребовалась реставрация.

Работы прошли по проекту «Духовная сила Вятки. Возрожденные образы» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Полотна презентуют 21 июля в главном здании краеведческого музея, - сообщают в правительстве Кировской области.