Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июля 2023 11:05

Почти 1 800 кировских семей получают выплаты за детей, не посещающих садики

Запросить меру поддержки можно лично или через госуслуги
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Выплату назначают одному из родителей (законных представителей) с гражданством РФ

Выплату назначают одному из родителей (законных представителей) с гражданством РФ

Фото: Олег УКЛАДОВ

На второго ребенка 1,5-3 лет, не посещающего детское дошкольное учреждение, кировчанам дают ежемесячную выплату.

5 тысяч рублей перечисляют ежемесячно до достижения им 3-летнего возраста либо до момента зачисления в детский сад. Деньги выделяют по федеральному проекту «Финансовая поддержка семей с детьми».

Выплату назначают одному из родителей (законных представителей) с гражданством РФ из семьи, где среднедушевой доход не выше 21 тысячи рублей.

По данным минсоцразвития Кировской области, такую меру поддержки с января 2023-го получили уже 1 776 семей, 472 из них - впервые.

Запросить соцвыплату можно лично (в управлении соцзащиты либо МФЦ) или через госуслуги.