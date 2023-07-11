Почти 1 800 кировских семей получают выплаты за детей, не посещающих садики

Выплату назначают одному из родителей (законных представителей) с гражданством РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

На второго ребенка 1,5-3 лет, не посещающего детское дошкольное учреждение, кировчанам дают ежемесячную выплату.

5 тысяч рублей перечисляют ежемесячно до достижения им 3-летнего возраста либо до момента зачисления в детский сад. Деньги выделяют по федеральному проекту «Финансовая поддержка семей с детьми».

Выплату назначают одному из родителей (законных представителей) с гражданством РФ из семьи, где среднедушевой доход не выше 21 тысячи рублей.

По данным минсоцразвития Кировской области, такую меру поддержки с января 2023-го получили уже 1 776 семей, 472 из них - впервые.

Запросить соцвыплату можно лично (в управлении соцзащиты либо МФЦ) или через госуслуги.