Нуждается в медицинской помощи: в Кировской области ищут без вести пропавшего мужчину

В последний раз мужчину видели 7 июля. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области ищут пропавшего без вести человека. В последний раз Сергея Ашихмина видели 7 июля в Яранске. С тех пор его местонахождение неизвестно. Волонтеры сообщают, что он нуждается в медицинской помощи.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» опубликовал ориентировку с приметами пропавшего. Сергею 38 лет, рост 160 см, нормального телосложения, у него короткие русые волосы. Из особых примет - при ходьбе наклоняет голову вниз. На момент пропажи мужчина был одет в светло-серую ветровку, голубую рубашку, черные джинсы, кроссовки и кепку такого же цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Сергея, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.