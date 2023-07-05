МКС будет видна по ночам в течение трех недель Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 5 июля кировчане смогут понаблюдать за МКС. Как сообщили в паблике «Любительская астрономия в Кирове», в среду стартовал сезон видимых пролетов Международной космической станции.

В сообществе уточнили, что МКС будет видна по ночам в течение трех недель. Объект будет похож на звезду, которая быстро перемещается с запада на восток.

Отметим, МКС является одним из самых ярких объектов на небе, созданных человеком. Так, при наблюдении невооруженным глазом станция сопоставима по яркости с планетой Юпитер. Подробности пролета можно узнать здесь.