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НовостиОбщество4 июля 2023 15:35

В Кировской области проверят эффективность расходов, выделенных на борьбу с борщевиком

Муниципальные образования получают средства на эти цели
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Работы по ликвидации борщевика должны заканчиваться не позднее 15 июня.

Работы по ликвидации борщевика должны заканчиваться не позднее 15 июня.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, соответствующее поручение дал губернатор Александр Соколов после рабочей поездки в Пасегово и Бурмакино. Жители обоих сел поднимали вопрос борьбы с борщевиком.

Как пояснил глава региона, с текущего года муниципальным образованиям выделяют средства на эти цели. В идеале работы должны быть завершены до 15 июня, поскольку позже вредное растение уже сбросит семена на землю - а значит, зацветет снова.

- Поручил провести анализ расходования муниципальными образованиями бюджетных средств, выделенных на борьбу с борщевиком, - заявил Александр Соколов.

Что касается борщевика, растущего вдоль дороги, то его кошением занимаются дорожные предприятия, обслуживающие данный участок. На частных земельных участках опасное растение косят собственники.