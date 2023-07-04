В Кировской области проверят эффективность расходов, выделенных на борьбу с борщевиком

Работы по ликвидации борщевика должны заканчиваться не позднее 15 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, соответствующее поручение дал губернатор Александр Соколов после рабочей поездки в Пасегово и Бурмакино. Жители обоих сел поднимали вопрос борьбы с борщевиком.

Как пояснил глава региона, с текущего года муниципальным образованиям выделяют средства на эти цели. В идеале работы должны быть завершены до 15 июня, поскольку позже вредное растение уже сбросит семена на землю - а значит, зацветет снова.

- Поручил провести анализ расходования муниципальными образованиями бюджетных средств, выделенных на борьбу с борщевиком, - заявил Александр Соколов.

Что касается борщевика, растущего вдоль дороги, то его кошением занимаются дорожные предприятия, обслуживающие данный участок. На частных земельных участках опасное растение косят собственники.