В Кирове откроют выставку, посвященную Александру Витбергу

На выставке представят наброски и чертежи проектов Витберга, живописные работы и графические листы. Фото: kirovreg.ru

В Кирове откроют выставку «Александр Витберг. Взлеты и падения». Подробности сообщает областное правительство.

Проект направлен на популяризацию объектов культурного наследия Кировской области, сохранение архитектурных памятников Вятки XIX века. Выставка откроется в Вятском художественном музее. На ней представят лучшие живописные работы, графические листы, наброски и чертежи проектов. В рамках проекта также запланированы экскурсии, концерты, встречи с исследователями творчества Александра Витберга и так далее.

Реализация начнется с 1 августа 2023 года. Отметим, что проект получил грантовую поддержку - 5,7 миллиона рублей.