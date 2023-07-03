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НовостиОбщество3 июля 2023 15:38

В Кирове откроют выставку, посвященную Александру Витбергу

Она будет работать в рамках проекта, реализация которого начнется с августа
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На выставке представят наброски и чертежи проектов Витберга, живописные работы и графические листы. Фото: kirovreg.ru

На выставке представят наброски и чертежи проектов Витберга, живописные работы и графические листы. Фото: kirovreg.ru

В Кирове откроют выставку «Александр Витберг. Взлеты и падения». Подробности сообщает областное правительство.

Проект направлен на популяризацию объектов культурного наследия Кировской области, сохранение архитектурных памятников Вятки XIX века. Выставка откроется в Вятском художественном музее. На ней представят лучшие живописные работы, графические листы, наброски и чертежи проектов. В рамках проекта также запланированы экскурсии, концерты, встречи с исследователями творчества Александра Витберга и так далее.

Реализация начнется с 1 августа 2023 года. Отметим, что проект получил грантовую поддержку - 5,7 миллиона рублей.