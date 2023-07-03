В Кирове демонтируют 23 аварийных дома

Сейчас уже выполнен снос пяти домов на нескольких улицах. Фото: киров.рф

Как сообщили в горадминистрации, сейчас работы идут на улицах Украинской и 4-й Пятилетки. Сегодня специалисты начали сносить дом №26 в переулке Крайнем. Его признали аварийным в 2017 году и уже расселили. В течение нескольких дней специалисты проведут демонтаж и очистят территорию от строительного мусора.

На данный момент в Кирове уже снесли аварийные дома на улицах Горбачева, Красный Химик, Володарского, в переулке Гороховском.

Всего в текущем году снесут 23 дома. На земельных участках, которые освободятся после демонтажа зданий, в дальнейшем могут появиться парки, скверы или общественные пространства.