В Кировской области вдвое сократили срок согласования генпланов

Как сообщили в областном правительстве, региональный Минстрой разработал изменения для сокращения сроков административных процедур при заключении договоров комплексного развития территории.

Теперь время на согласование генпланов поселений, а также городских и муниципальных округов составляет 30 дней вместо двух месяцев. Срок согласования отраслевыми органами и структурными подразделениями урезали до 10 дней.

По словам зампреда правительства области Алексея Жердева, изменения вносятся в целях «снятия ограничений и сокращения барьеров для работы в строительной сфере». В планах у властей региона - увеличить число выдаваемых разрешений на возведение домов и переход от «точечной» застройки к комплексному развитию территорий.