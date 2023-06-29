50 выпускников кировского медвуза получили красные дипломы

Торжественный вечер, посвященный выпуску студентов, состоялся 28 июня. Фото: kirovreg.ru

Торжественный вечер, посвященный выпуску молодых специалистов, состоялся 28 июня в ДК «Родина». Более чем полсотни выпускников окончили медвуз на «отлично». Всего в текущем году дипломы об окончании лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов получили 339 будущих врачей.

Стоит отметить, что 77 студентов наградили благодарственными письмами за высокие достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.

Как добавили в областном правительстве, КГМУ готовит специалистов на протяжении уже 36 лет. За это время из его стен выпустились около 13500 врачей. Многие из них стали известными практикующими врачами, учеными и организаторами здравоохранения.