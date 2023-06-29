В Зуевском районе на три месяца раньше закончили ремонт дороги

Работы проводил «Вятавтодор». Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в областном правительстве, ремонт четырех участков проводился на трассе «Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики». Дорога соединяет не только наш регион с соседним, но и многие поселения между собой, а также районный центр с областным.

Работами занимался «Вятавтодор». Компания начала ремонт прежде срока, поскольку этому способствовала хорошая погода. В результате и закончить удалось значительно раньше, чем планировалось - на три месяца.

Общая протяженность ремонтируемых участков составила 9,159 км. Рабочие провели фрезерование, расширили проезжую часть до семи метров, выполнили устройство выравнивающего слоя и покрытия из асфальтобетонной смеси, а также укрепили обочины щебнем.