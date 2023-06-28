В Фаленском районе заканчивается модернизация модельной библиотеки

Сейчас в библиотеке завершается ремонт и пополнение книжного фонда. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Фаленском районе появится модельная библиотека. Подробности сообщили в областном правительстве.

Библиотеку модернизируют в рамках нацпроекта «Культура». Сейчас в ней заканчивается ремонт и пополнение книжного фонда. В планах также закупка нового оборудования - ноутбуков, принтеров, интерактивного стола и глобуса, акустической и радиосистемы. Помещение также оснастят системой виртуальной реальности.

В областном правительстве также отметили, что в 2023 году модернизируют еще пять учреждений культуры - в Белой Холунице, Пижанке, Красной Поляне, Слободском и селе Швариха. Таким образом, к концу года в 17 районах региона будут работать 25 модельных библиотек.