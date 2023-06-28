В Кировскую область из стран СНГ хотят переехать 55 квалицифированных специалистов

Переселившиеся получат российское гражданство в ускоренном порядке. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, релокация пройдет в рамках программы содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Положительные решения приняли по заявлениям жителей Таджикистана, Азербайджана и Армении. Они получат российское гражданство в упрощенном порядке и переедут в регион со своими семьями. Всего подано 55 заявлений.

Областная программа переселения соотечественников действует уже более пяти лет, помогая привлечь в Кировскую область квалифицированных специалистов. Принять в ней участие могут кандидаты от 18-ти лет до пенсионного возраста, имеющие востребованную на рынке труда специальность. Подробную информацию можно найти здесь.