Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июня 2023 9:12

Недостаточный уровень жизни и низкая доступность жилья: эксперты рассказали о проблемах Кирова

Киров оказался в списке городов с достаточно высоким уровнем жизни
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Одни из основных проблем Кирова - недостаточный уровень жизни и низкая доступность жилья.

Одни из основных проблем Кирова - недостаточный уровень жизни и низкая доступность жилья.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Финансовый университет при правительстве РФ провел исследование качества жизни в городах страны. Показателями являлись уровень материального благополучия, доступность недвижимости, качество работы учреждений образования, состояние экологической среды в городе и так далее.

По итогам Киров вошел в список городов с достаточно высоким уровнем жизни, заняв 36 место из 50. Индекс качества жизни в нашем областном центре, по данным экспертов, составляет 67,6. Для сравнения, на первом месте в перечне оказался Сочи с показателем в 82,4. На последнем, 50-м - Архангельск с показателем в 64,9.

Из проблем Кирова эксперты выделили недостаточный уровень жизни, низкую доступность жилья, проблемы с медобслуживанием и работой ЖКХ, а также недоступность культурных учреждений. Аспекты перечислены в порядке убывания значимости.